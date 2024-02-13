Мошенники рассылают сообщения от имени Константина Толкачева

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев предупредил о возможных мошеннических действиях от его имени. Об этом сообщает пресс-служба башкирского парламента.

Фото №1 - Мошенники рассылают сообщения от имени Константина Толкачева

Злоумышленники создают фейковые аккаунты от моего имени или от имени руководителей структурных подразделений парламента, рассылают депутатам сообщения в мессенджерах. К примеру, пишут о некой проверке в законодательном собрании. Говорят, что должен позвонить сотрудник федеральной службы и нужно ответить на его вопросы. Это не первый случай фейковых рассылок от моего имени, но в последние дни наблюдается повышенная активность. Будьте бдительны! 

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ

Также Константин Толкачев предупредил, что в такой ситуации не стоит предпринимать каких-либо действий до того момента пока не удастся пообщаться лично с теми, от чьего имени присылают сообщения. Это простое правило поможет сохранить личные сбережения.

Об аналогичной атаке аферистов рассказал и глава администрации городского округа город Стерлитамак Рустем Газизов.

Фото №2 - Мошенники рассылают сообщения от имени Константина Толкачева

Уважаемые друзья, коллеги! Участились случаи рассылки подозрительных сообщений якобы с моей страницы в Телеграм-канале. Не отвечайте на них, не переходите ни по каким ссылкам, ничего никому не переводите и полностью игнорируйте подобные сообщения. Это мошенники! Схема простая – со своего номера они заводят страницу в ТГ-канале с моей фотографией, которых много в свободном доступе, и пишут сообщения. Если мне нужно что-то у вас уточнить, я позвоню и спрошу. Пожалуйста, будьте бдительны и всё перепроверяйте!

Рустем Газизов, глава администрации городского округа город Стерлитамак

Фото: социальные сети 

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