Мошенники рассылают сообщения от имени Константина Толкачева
Председатель
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин
Толкачев предупредил о возможных мошеннических действиях от его имени. Об этом
сообщает пресс-служба башкирского парламента.
Злоумышленники создают фейковые аккаунты от моего имени или от имени руководителей структурных подразделений парламента, рассылают депутатам сообщения в мессенджерах. К примеру, пишут о некой проверке в законодательном собрании. Говорят, что должен позвонить сотрудник федеральной службы и нужно ответить на его вопросы. Это не первый случай фейковых рассылок от моего имени, но в последние дни наблюдается повышенная активность. Будьте бдительны!
Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ
Также Константин Толкачев
предупредил, что в такой ситуации не стоит предпринимать каких-либо действий до
того момента пока не удастся пообщаться лично с теми, от чьего имени присылают
сообщения. Это простое правило поможет сохранить личные сбережения.
Об аналогичной атаке
аферистов рассказал и глава администрации городского округа
город Стерлитамак Рустем Газизов.
Уважаемые друзья, коллеги! Участились случаи рассылки подозрительных сообщений якобы с моей страницы в Телеграм-канале. Не отвечайте на них, не переходите ни по каким ссылкам, ничего никому не переводите и полностью игнорируйте подобные сообщения. Это мошенники! Схема простая – со своего номера они заводят страницу в ТГ-канале с моей фотографией, которых много в свободном доступе, и пишут сообщения. Если мне нужно что-то у вас уточнить, я позвоню и спрошу. Пожалуйста, будьте бдительны и всё перепроверяйте!
Рустем Газизов, глава администрации городского округа город Стерлитамак