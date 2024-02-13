Мошенники рассылают сообщения от имени Константина Толкачева

Уважаемые друзья, коллеги! Участились случаи рассылки подозрительных сообщений якобы с моей страницы в Телеграм-канале. Не отвечайте на них, не переходите ни по каким ссылкам, ничего никому не переводите и полностью игнорируйте подобные сообщения. Это мошенники! Схема простая – со своего номера они заводят страницу в ТГ-канале с моей фотографией, которых много в свободном доступе, и пишут сообщения. Если мне нужно что-то у вас уточнить, я позвоню и спрошу. Пожалуйста, будьте бдительны и всё перепроверяйте!

Рустем Газизов, глава администрации городского округа город Стерлитамак