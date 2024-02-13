В Уфе клуб «Аманат» провел семинар, посвященный теме семьи

Клуб «Аманат» культурно-просветительского центра «Джаннат» при Центральном духовном управлении мусульман России провел семинар, посвященный теме семьи. Психологи провели лекции о вступлении в брак и сохранения традиций.

Отдельно обсудили значение создания семьи для каждого человека, отношения мужа и жены в исламе. Для женщин и мужчин лекции шли раздельно. Кроме того, на площадке для юных участниц прошел мастер-класс по приготовлению бишбармака и нарезания лапши.