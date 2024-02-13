В Башкирии женщина из-за конфликта с мужем убежала в лес и потерялась

Минувшей ночью в экстренные службы поступило сообщение о том. что в лесу заблудилась женщина.

Как рассказали в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, накануне вечером пара вместе со своими родственниками возвращалась домой из деревни Октябрь Ишимбайского района в Салават.

В дороге между супругами возникла ссора. Дошло до того, что женщина вышла из автомобиля и убежала в лес.

Родственники долго ждали ее возвращения в машине и все же решили обратиться за помощью спасателей, которые быстро прибыли на место и приступили к поискам. Женщину нашли только под утро и проводили к родным.