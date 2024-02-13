В Башкирии жители хотят отремонтировать сельский кинотеатр в рамках ППМИ

В селе Верхние Татышлы жители решили отремонтировать здание кинотеатра. Этот проект сельчане выбрали для участия в программе поддержки местных инициатив.

Кинотеатр на сто человек в центре села в 2016 году модернизировали за счет средств Фонда кино. Обновили зал, установили новый цифровой проектор, многоканальную аудиосистему. С тех пор кинотеатр «Знамя» стал популярным местом отдыха. Но сейчас остро стоит вопрос ремонта крыши.