В Башкирии жители хотят отремонтировать сельский кинотеатр в рамках ППМИ

В селе Верхние Татышлы жители решили отремонтировать здание кинотеатра. Этот проект сельчане выбрали для участия в программе поддержки местных инициатив.
Кинотеатр на сто человек в центре села в 2016 году модернизировали за счет средств Фонда кино. Обновили зал, установили новый цифровой проектор, многоканальную аудиосистему. С тех пор кинотеатр «Знамя» стал популярным местом отдыха. Но сейчас остро стоит вопрос ремонта крыши.
По проекту планируется не только ремонт кровли, но и обновление фасада здания. На все это требуется 3 млн рублей.