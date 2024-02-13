В Башкирии закрыли несколько участков трасс из-за снегопада и метели

Движение ограничили для автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на дороге Уфа – Оренбург (от поселка Булгаково до Стерлитамака) и М-5 «Урал» (от поселка Шакша до границы с Челябинской областью).

Уфу сковали 10-балльные пробки. Госавтоинспекция временно ограничила въезд грузовых автомобилей в город. Начальник Управления ГИБДД по республике Владимир Севастьянов в связи с резким изменением погодных условий призвал водителей быть крайне внимательными за рулём. Он рекомендовал без особой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.