Завод буровых инструментов в Уфе расширил производство благодаря нацпроекту

Уфимский завод за прошедший год поставил продукцию в восемь стран мира. Предприятие «Бурсервис» работает с 2005 года и специализируется на производстве бурового инструмента. При помощи национального проекта «Производительность труда» компании удалось установить новейшие станки, которые позволяют ускорить и расширить производство. Благодаря современному оборудованию завод запускает поставки в страны Восточной Азии.

Эта практически ювелирная работа – не роспись по дереву, а процесс подготовки долота к пайке. На заводе «Бурсервис» его проводят в полностью стерильной комнате. Перед этим оборудование проходит несколько этапов очистки. Это необходимо, чтобы изготовить действительно качественный буровой инструмент.

На данный момент у нас ежемесячный объем составляет порядка 300 единиц продукции. Соответственно, в день мы около 10 единиц оборудования производим для наших нефтяников. Сергей Сергеев, главный технолог

Производят не только для российских нефтяников, но и для их зарубежных коллег. За прошедший год продукцию завода поставили в восемь стран мира. Особо продуктивно удалось поработать на месторождении в Персидском заливе, где не смогли показать результат две другие известные отечественные компании.

Сердце предприятия – новейшее оборудование. Пятиосевые фрезерные станки оснащены самой современной системой. Новые датчики позволили увеличить производительность труда на 10%, и это не предел. В цеху уже готовят место для двух новых станков, которые установят к концу лета.

Это тот случай, когда санкционное давление не помешало, а наоборот, способствовало развитию производства. После ухода иностранных компаний отечественным потребителям резко стало не хватать бурового инструмента. Спрос на продукцию «Бурсервиса» вырос в несколько раз, и теперь это одно из ведущих российских предприятий в своей сфере.

Объем выпуска продукции по результатам прошлого года составил уже более 2000 единиц породоразрушающего инструмента. И ежегодно планируем наращивать объемы выпуска продукции. В этом году планируется минимум процентов на 30 увеличение производства долот и породоразрушающего инструмента. Александр Шихов, директор завода