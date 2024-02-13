В Башкирии провели «Игры Урал-батыра» в рамках конкурса «Трезвое село»

В прошлом году на муниципальном этапе конкурса утягановцы заняли третье место, в этом году они надеются на победу на республиканском уровне. В программе – концерт самодеятельных артистов, выставка национальных блюд, спортивные игры и соревнования.

В Башкортостане в этом году призовой фонд конкурса «Трезвое село» увеличен до 48 млн рублей. В республиканском этапе готовятся состязаться 52 села. Победители могут направить выигранную сумму на благоустройство. За четыре года в селах-участниках конкурса появилось 30 новых детских и спортивных площадок, десятки парков и общественных территорий, благоустроены улицы, приобретена новая коммунальная техника.