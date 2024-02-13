В Башкирии с гастролями побывал Буинский драмтеатр

Один из старейших татарских профессиональных театров – Буинский драмтеатр – побывал с гастролями в Башкортостане. Труппа выступила на севере республики и в Уфе. Театр привез три постановки – одну на русском языке и две на татарском.
Музыкальная комедия по мотивам одноименного фильма «Небесный тихоход» – о трех боевых летчиках, что дали друг другу клятву не влюбляться до конца войны. Но прекрасные глаза офицеров из женской летной эскадрильи – оружие пострашней вражеских снарядов. Спектакль с обилием танцевальных номеров, репликами, разошедшимися на цитаты, песнями.
Зрителям подготовили еще комедию в двух действиях «Кодалар-Кодачалар» башкирского драматурга Сулеймана Латыпова и моноспектакль народного артиста Татарстана Раиля Садриева «Дервиш» о выдающемся деятеле татарской культуры, национальном герое и богослове Нургали Хасанове.