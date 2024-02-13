Фехтовальщики из Башкирии завоевали медали первенства России

Башкирские фехтовальщики с триумфом вернулись с первенства России, которое проходило в Орле. Сначала сильнейших выявляли лучше кадеты страны, а затем и юниоры. В личном первенстве бронзу завоевал Давлат Хайретдинов, а золото – Амир Фахретдинов.
Первое место наши рапиристы заняли и в командном первенстве. В четвёрке был и Герман Трофимов, для которого этот сезон пока складывается не очень хорошо.
Спустя неделю прошло первенство России и по юниорскому возрасту. 16-летний Амир Фахретдинов и здесь добрался до медали, правда, в этот раз серебряной, уступив нижегородцу Александру Керику. Зато вновь не было равных башкирским спортсменам в командном первенстве. Искандер Булатов, Валерий Корнилов, Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов принесли нашей республике ещё одну золотую медаль. Кстати, Фахретдинов лидирует в общем зачёте в этом сезоне среди кадетов, а по юниорам идёт пятым.