Фехтовальщики из Башкирии завоевали медали первенства России

Очень волнительно было, наши главные соперники из Курса были, в личном все хорошо выступили. За вход 4 и 2 были проблемы, поначалу проигрывали. Амир Фахретдинов нас очень сильно подтаскивал, но в командном в финале у нас хорошо пошло, первый круг забрали, третий забрали, как и должны были.

Герман Трофимов, победитель первенства России по фехтованию среди кадетов