Фехтовальщики из Башкирии завоевали медали первенства России

Башкирские фехтовальщики с триумфом вернулись с первенства России, которое проходило в Орле. Сначала сильнейших выявляли лучше кадеты страны, а затем и юниоры. В личном первенстве бронзу завоевал Давлат Хайретдинов, а золото – Амир Фахретдинов.

Первое место наши рапиристы заняли и в командном первенстве. В четвёрке был и Герман Трофимов, для которого этот сезон пока складывается не очень хорошо.

Очень волнительно было, наши главные соперники из Курса были, в личном все хорошо выступили. За вход 4 и 2 были проблемы, поначалу проигрывали. Амир Фахретдинов нас очень сильно подтаскивал, но в командном в финале у нас хорошо пошло, первый круг забрали, третий забрали, как и должны были.

Герман Трофимов, победитель первенства России по фехтованию среди кадетов

Спустя неделю прошло первенство России и по юниорскому возрасту. 16-летний Амир Фахретдинов и здесь добрался до медали, правда, в этот раз серебряной, уступив нижегородцу Александру Керику. Зато вновь не было равных башкирским спортсменам в командном первенстве. Искандер Булатов, Валерий Корнилов, Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов принесли нашей республике ещё одну золотую медаль. Кстати, Фахретдинов лидирует в общем зачёте в этом сезоне среди кадетов, а по юниорам идёт пятым.

Определенно сложно было, заняло много сил, разница чувствуется между кадетами и юниорами, у юниоров больше опыта. По юниорам все бои сложные были, могу отметить бой за 8 с Валерием Корниловым – 15:14 выиграл, и бой за 4 с Чачиным Дмитрием из Екатеринбурга.

Амир Фахретдинов, победитель первенства России по фехтованию среди юниоров
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