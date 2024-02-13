Как «Патрон» и «Гильза» спасают башкирских воинов СВО от полевых мышей

К бойцам одного из подразделений батальона имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан», которые находятся на передовой, пришли кот и кошка. Как рассказал военнослужащий с позывным «Али», пока животные еще маленькие, но уже сейчас они старательно охотятся на полевых мышей в блиндажах.
Кошке дали кличку «Гильза», коту – «Патрон». «Али» говорит, что котята появились в расположении неожиданно. Раньше здесь бродила одичавшая кошка. Бойцы предполагают, что это именно ее котята.
Малыши быстро освоились на новом месте, и почти сразу стали отлавливать грызунов, которые досаждают нашим ребятам. Бойцы балуют питомцев консервированными паштетами из сухпайка.
По словам «Али», военнослужащие рады тому, что у них поселились эти животные. Кто-то даже дрессирует их, возится с ними, разговаривает с котятами. И это помогает нашим бойцам разгрузиться психологически после тяжелых боев.
Фото: из личного архива Радика Самигуллина