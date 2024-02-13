Как «Патрон» и «Гильза» спасают башкирских воинов СВО от полевых мышей

В другом блиндаже тоже есть своя домашняя кошка или, как говорят солдаты — блиндажная. Иной раз наши соседи просят у нас котят. Они и другие коты и кошки — первейшее средство от мышей. Наша ещё маленькая, старается ловить, но не всегда у неё получается. Но шумит, угрожающе мяукает, тем и распугивает мышей. А у соседей кошка в день душит до пяти мышей.

Боец СВО, позывной «Али»