Как «Патрон» и «Гильза» спасают башкирских воинов СВО от полевых мышей

К бойцам одного из подразделений батальона имени Тагира Кусимова мотострелкового полка «Башкортостан», которые находятся на передовой, пришли кот и кошка. Как рассказал военнослужащий с позывным «Али», пока животные еще маленькие, но уже сейчас они старательно охотятся на полевых мышей в блиндажах.  

Фото №1 - Как «Патрон» и «Гильза» спасают башкирских воинов СВО от полевых мышей

Кошке дали кличку «Гильза», коту – «Патрон». «Али» говорит, что котята появились в расположении неожиданно. Раньше здесь бродила одичавшая кошка. Бойцы предполагают, что это именно ее котята.

Малыши быстро освоились на новом месте, и почти сразу стали отлавливать грызунов, которые досаждают нашим ребятам. Бойцы балуют питомцев консервированными паштетами из сухпайка.

В другом блиндаже тоже есть своя домашняя кошка или, как говорят солдаты — блиндажная. Иной раз наши соседи просят у нас котят. Они и другие коты и кошки — первейшее средство от мышей. Наша ещё маленькая, старается ловить, но не всегда у неё получается. Но шумит, угрожающе мяукает, тем и распугивает мышей. А у соседей кошка в день душит до пяти мышей.

Боец СВО, позывной «Али»

По словам «Али», военнослужащие рады тому, что у них поселились эти животные. Кто-то даже дрессирует их, возится с ними, разговаривает с котятами. И это помогает нашим бойцам разгрузиться психологически после тяжелых боев.  

Фото: из личного архива Радика Самигуллина

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