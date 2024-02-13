В Башкирии зарегистрировано ДТП с погибшим из-за пьяной автоледи

Авария с погибшим произошла в Стерлитамаке в минувшую субботу. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

По предварительной информации, 10 февраля вечером столкнулись «Судзуки» и «Лады Гранта». В результате ДТП 29-летний водитель отечественного автомобиля скончался в больнице от полученных травм. Его пассажирка и водитель «Судзуки» были госпитализированы.

Установлено, что за рулем иномарки находилась жительница Салавата, 1978 года рождения. На момент столкновения она была в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, согласно данным базы ГИБДД, женщина лишена водительских прав за аналогичное нарушение.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении автоледи.