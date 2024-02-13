Боец СВО из Башкирии рассказал о том, почему гордится своим командиром
О своем командире
рассказал санитар медицинского взвода Радик Динахметов с позывным «Асян». Мужчина
командует медротой башкирского батальона имени Тагира Кусимова. Его позывной — «Солтан».
Он взял его в честь деда.
Они познакомилисьв
Самарской области, где проходили боевое слаживание. Рассказали друг другу о том,
почему решили встать на защиту Родины. Тогда «Солтан» с гордостью говорил о
том, что его дед в годы Великой Отечественной воевал на Донецком направлении, там
и погиб. «Солтан» решил пройти путь своего деда и освободить Донбасс от нацистов.
Служить в батальоне «Солтан»
начал в должности командира медвзвода. Сейчас он командует ротой. Как рассказывает
Радик Динахметов, за полгода службы в зоне спецоперации он вместе со своим
командиром проехал более 15 тысяч километров.
В сентябре 2023 года меня определили санитаром-водителем. Никогда не забуду свой первый выезд за раненым с позывным «Физрук». Боец находился без сознания, и нужно было максимально быстро довезти его до госпиталя. Почти всю жизнь я держал в руках флейту, понятно, что опыта управления автомобилем по бездорожью у меня нет. Тем не менее, старался ехать по ухабам аккуратно, чтобы не доставлять раненому ещё больше страданий. «Солтан» в это время, используя все свои профессиональные знания, выводил бойца из комы. Его нервировало, что я еду медленно, ведь потеря времени могла привести к остановке сердца бойца. И тогда он принял единственно верное решение — сам сел за руль. Я был поражён и даже, наверное, восхищён тем, как «Солтан» на большой скорости, но в то же время без вреда для бойца довёз его до госпиталя. Твёрдость характера и решимость командира спасли «Физрука». В декабре прошлого года после одного из штурмов раненый на наших глазах потерял сознание. Думали — всё, потеряли бойца. Но «Солтан» за считанные секунды смог вернуть воина к жизни. И таких счастливых случаев в нашей практике много. Ну, а я после случая с «Физруком» поднаторел в управлении автомобилем на фронтовых дорогах.
Радик Динахметов, боец СВО
Командир делает
замечания, когда воин за рулем по своей невнимательности может наехать на какой-нибудь
предмет: они бывают начинены взрывчаткой. Он требует всегда оставаться начеку. При
этом «Солтан» остается душевным и творческим человеком. Радик Динахметов узнал,
что он играет на курае, и подарил ему инструмент.
Еще «Асян» признаётся,
что поначалу ему было трудно понять «Солтана». Но со временем они стали
настоящими боевыми товарищами.
Горжусь своей должностью, своими боевыми товарищами и, конечно же, нашим командиром. Ну, а как иначе? «Солтан» пользуется авторитетом не только у бойцов нашего батальона, но и у командования полка «Башкортостан», и соседних полков, в том числе танкового. Помню, как в декабре прошлого года более сотни воинов готовились уехать в Башкортостан в отпуск, был в списке и «Солтан». Буквально за несколько часов перед отправкой в родную республику началась эвакуация бойцов, получивших ранения после очередного штурма. Среди них были военнослужащие и из других полков с тяжёлыми и средними ранениями. Я был поражён, как «Солтан» сбросил рюкзак и приступил к выполнению своей работы. Он с честью выполнил свой врачебный долг, и все бойцы остались живы, сейчас они проходят лечение. А в отпуск «Солтан» всё-таки съездил. Когда вернулся, передал нам привет от Главы Башкортостана.
Радик Динахметов, боец СВО
Добавим, всю информацию о
порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам
телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской
Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 –
пункт отбора.
Также все желающие могут
обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики
Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через
портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.