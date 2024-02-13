Боец СВО из Башкирии рассказал о том, почему гордится своим командиром

В сентябре 2023 года меня определили санитаром-водителем. Никогда не забуду свой первый выезд за раненым с позывным «Физрук». Боец находился без сознания, и нужно было максимально быстро довезти его до госпиталя. Почти всю жизнь я держал в руках флейту, понятно, что опыта управления автомобилем по бездорожью у меня нет. Тем не менее, старался ехать по ухабам аккуратно, чтобы не доставлять раненому ещё больше страданий. «Солтан» в это время, используя все свои профессиональные знания, выводил бойца из комы. Его нервировало, что я еду медленно, ведь потеря времени могла привести к остановке сердца бойца. И тогда он принял единственно верное решение — сам сел за руль. Я был поражён и даже, наверное, восхищён тем, как «Солтан» на большой скорости, но в то же время без вреда для бойца довёз его до госпиталя. Твёрдость характера и решимость командира спасли «Физрука». В декабре прошлого года после одного из штурмов раненый на наших глазах потерял сознание. Думали — всё, потеряли бойца. Но «Солтан» за считанные секунды смог вернуть воина к жизни. И таких счастливых случаев в нашей практике много. Ну, а я после случая с «Физруком» поднаторел в управлении автомобилем на фронтовых дорогах.

Радик Динахметов, боец СВО