Радий Хабиров рассказал о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в республике благоустроят 123 общественные территории. Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров. Глава Башкортостана подчеркнул, что практически половина объектов – в селах.

Где-то работы будут начаты с нуля, как в Парке имени Лесоводов в Уфе, а где-то продолжатся, как в мелеузовском парке «Слава». По плану в мае подрядчики уже выйдут на объекты. За последние пять лет по этой программе в регионе благоустроили около 700 объектов. На это ушло 7 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.