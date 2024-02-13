В Башкирии статус регоператора могут продлить без конкурса

Согласно новым нормам, если регоператор вложил не менее 1 млрд рублей в строительство или реконструкцию объекта обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО и на него поступает не менее 20% всех отходов, образуемых в зоне деятельности оператора, то его статус будет продляться без конкурса. При этом объем захоронения поступающих на объект отходов должен снизиться минимум наполовину.