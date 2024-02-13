В Башкирии открыли набор в одну из частей ВДВ

Любой желающий, годный по состоянию здоровья, может воплотить свою мечту, став частью элиты Вооруженных сил. Вакантны места и в подразделении беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы. Как рассказали в военкомате республики, набор на контрактную службу продолжается. Кандидатов по-прежнему немало, люди прибывают со всех районов и городов республики.

Меры поддержки всё те же. Минимальный уровень зарплаты с учетом недавней индексации – 210 тысяч рублей. При заключении контракта от года – еще 195 тысяч. Предусмотрена дополнительная финансовая помощь со стороны республики и муниципалитетов при попадании в именные башкирские батальоны. И это не считая премиальных особо отличившимся.