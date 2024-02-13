В Башкирии прошли «Зимние семейные игры» в рамках конкурса «Трезвое село»

В селе Явгильды Гафурийского района провели «Зимние семейные игры». Участниками стали представители Аургазинского, Архангельского, Кармаскалинского, Давлекановского, Уфимского районов, а также городов Ишимбай и Кумертау. Игры прошли в рамках конкурса «Трезвое село».
Село Явгильды стало победителем муниципального этапа. Главным событием стали спортивные соревнования семей. Папы, мамы и дети должны были доказать, кто самый быстрый сильный и ловкий. Также на площадке прошел турниры по стрельбе из традиционного лука и башкирскому многоборью «Байге».
Кроме того, там прошла выставка семей ремесленников и мастеров-кулинаров. Были представлены вязаные вещи, самодельные куклы. А посетители даже могли поучаствовать в мастер-классе по плетению корзин.