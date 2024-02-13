В Уфе провели уникальную операцию на колено с помощью робота

В операционной хирург работает один, он не нуждается в бригаде ассистентов, все делает робот. С допуском в 0,1 мм можно сделать точный отпил, при этом мы не создаем гетерогенные последствия или вероятность последствий после вмешательства. Здесь удаляются ткани, рана остается чистой. Когда мы помещаем имплантат, он «встает» прецизионно и с минимальным риском осложнений.

Булат Минасов, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии БГМУ, доктор медицинских наук, профессор