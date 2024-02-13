В Уфе провели уникальную операцию на колено с помощью робота

В Уфе хирурги клиники БГМУ провели уникальную операцию. Медики произвели протезирование коленного сустава с помощью робота.

Фото №1 - В Уфе провели уникальную операцию на колено с помощью робота

В больницу поступила пожилая женщина с болями в коленях. После общения с врачами пациентка согласилась на операцию с участием робота.

Операция на колено длилась всего час. Раньше хирурги вырезали кость с использованием титана, а сегодня все делается с помощью лазера. Операция с использованием робота  — это субмиллиметровая точность фрезерования, сниженный риск кровопотери, ускоренная реабилитация, уменьшение болевого синдрома.

В операционной хирург работает один, он не нуждается в бригаде ассистентов, все делает робот. С допуском в 0,1 мм можно сделать точный отпил, при этом мы не создаем гетерогенные последствия или вероятность последствий после вмешательства. Здесь удаляются ткани, рана остается чистой. Когда мы помещаем имплантат, он «встает» прецизионно и с минимальным риском осложнений.

Булат Минасов, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии БГМУ, доктор медицинских наук, профессор
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