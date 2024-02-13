В Уфе провели уникальную операцию на колено с помощью робота

В Уфе хирурги клиники БГМУ провели уникальную операцию. Медики произвели протезирование коленного сустава с помощью робота.
В больницу поступила пожилая женщина с болями в коленях. После общения с врачами пациентка согласилась на операцию с участием робота.
Операция на колено длилась всего час. Раньше хирурги вырезали кость с использованием титана, а сегодня все делается с помощью лазера. Операция с использованием робота — это субмиллиметровая точность фрезерования, сниженный риск кровопотери, ускоренная реабилитация, уменьшение болевого синдрома.