В Уфе прошел финал 51-го командного чемпионата России по мотогонкам на льду

В течение двух дней за победу боролись пять команд. Наибольшие шансы на чемпионство были у спортсменов из Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова и их принципиальных соперников из тольяттинской «Мега-Лады».

На родном стадионе «Строитель» уфимским мотогонщикам выступать особенно важно. Финальные старты собрали полные трибуны зрителей. Многие из них приехали из других городов, чтобы понаблюдать за заездами своих команд.

Башкирские мотогонщики пытались повторить успех 2023 года. Тогда они стали чемпионами страны. За Башкортостан выступали Никита Богданов, Иван Гаврилов и Евгений Шаров, который вернулся после травмы – перелома ключицы.

Конечно, выступили немножко с ошибками. У нас были первые соревнования в Каменске-Уральском, там я совершил падение, сломал ключицу. Из-за этого команда не смогла занять достойное место. В первый день заняли третье, во второй день – четвертое. Евгений Шаров, серебряный призер командного чемпионата России по мотогонкам на льду – 2024

Нынешний командный чемпионат России начался в декабре. Участие в нём приняли пять команд: из Уфы, Каменска-Уральского, Шадринска и два коллектива из Тольятти. В столице Башкортостана в минувшие выходные прошли пятый и шестой этапы. В субботу победили хозяева трека, набрав 28 очков, 18 из которых завоевал уфимец Никита Богданов. На втором месте остановилась «Мега-Лада». Перед заключительным этапом башкирские гонщики сохраняли лишь теоретические шансы на победу. Однако в воскресенье лучше была «Мега-Лада» и по сумме очков стала чемпионом. Серебро у «Башкортостана».

Из четвертого места мы выбрались на второе. Вы видели, и в Тольятти выиграли один этап, второй был в Уфе также. Вчера выиграли, сегодня тоже были близки к победе. Ну, технически исход был у Шарова, и Ваня Гаврилов еле удержался на мотоцикле. Все старались, бились, отдавали себя полностью, поэтому результатом, естественно, доволен. Раис Мустафин, старший тренер центра технических видов спорта имени Г. Кадырова

Уроженец Стерлитамака Дмитрий Солянников в сезоне 2020 года выступал за уфимский Центр технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова и стал чемпионом России в командных гонках. В этом сезоне он защищал честь «Торпедо-ШААЗ». По итогам чемпионата коллектив из Шадринска занял четвертое место, уступив в борьбе за бронзу соперникам из Каменска-Уральского.

Была борьба до самого последнего заезда. Для меня данный командный чемпионат сложился без серьезных травм. Какие очки смог команде, такие и привез. Дмитрий Солянников, участник командного чемпионата России по мотогонкам на льду – 2024 /Шадринск/