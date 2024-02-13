В Уфе прошел финал 51-го командного чемпионата России по мотогонкам на льду

В течение двух дней за победу боролись пять команд. Наибольшие шансы на чемпионство были у спортсменов из Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова и их принципиальных соперников из тольяттинской «Мега-Лады».
На родном стадионе «Строитель» уфимским мотогонщикам выступать особенно важно. Финальные старты собрали полные трибуны зрителей. Многие из них приехали из других городов, чтобы понаблюдать за заездами своих команд.
Башкирские мотогонщики пытались повторить успех 2023 года. Тогда они стали чемпионами страны. За Башкортостан выступали Никита Богданов, Иван Гаврилов и Евгений Шаров, который вернулся после травмы – перелома ключицы.
Нынешний командный чемпионат России начался в декабре. Участие в нём приняли пять команд: из Уфы, Каменска-Уральского, Шадринска и два коллектива из Тольятти. В столице Башкортостана в минувшие выходные прошли пятый и шестой этапы. В субботу победили хозяева трека, набрав 28 очков, 18 из которых завоевал уфимец Никита Богданов. На втором месте остановилась «Мега-Лада». Перед заключительным этапом башкирские гонщики сохраняли лишь теоретические шансы на победу. Однако в воскресенье лучше была «Мега-Лада» и по сумме очков стала чемпионом. Серебро у «Башкортостана».
Уроженец Стерлитамака Дмитрий Солянников в сезоне 2020 года выступал за уфимский Центр технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова и стал чемпионом России в командных гонках. В этом сезоне он защищал честь «Торпедо-ШААЗ». По итогам чемпионата коллектив из Шадринска занял четвертое место, уступив в борьбе за бронзу соперникам из Каменска-Уральского.
Самым результативным гонщиком прошедшего командного чемпионата стал Никита Богданов. Уфимец и в личном чемпионате страны идет на первом месте. Финальные этапы этого турнира пройдут 17 и 18 февраля в Красногорске.