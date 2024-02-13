В Башкирию планируется закупить 30 туристических автобусов

Министерство транспорта Башкирии планирует закупить 30 больших туристических автобусов. На эти цели из республиканского бюджета будет выделен 1 млрд рублей.
В октябре прошлого года по итогам аукциона был заключен контракт на поставку в лизинг 20 туристических автобусов большого класса. Контракт с единственным поставщиком заключен по начальной цене 557,3 миллиона рублей.
В настоящее время «Башавтотранс» располагает 52 такими автобусами. Они выполняют заказы на больших форумных мероприятиях и осуществляют муниципальные перевозки. Но региональные власти заявили о продолжении закупок для пополнения парка.