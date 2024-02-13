В Башкирии могут увеличить штраф за выгул собак без поводка и намордника

В Башкортостане могут увеличить штраф за выгул собак без поводка и намордника. Соответствующий законопроект Президиум Госсобрания республики сегодня включил для рассмотрения на следующем пленарном заседании парламента региона. Предполагается, что максимальный размер штрафа увеличится вдвое – до 4 тыс. рублей.

Помимо этого, депутаты намерены расширить полномочия Уполномоченного по правам ребенка в регионе. Также в Башкортостане хотят запретить создавать новые скотомогильники, а срок эксплуатации действующих ограничить до 2030 года.