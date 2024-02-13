Семья из Башкирии получила госвыплату на строительство собственного дома

Супруги из Мечетлинского района Башкортостана получили госвыплату на строительство собственного дома. Фидан и Лейсан Сулеймановы переехали в деревню Куршалино благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». Новый дом удалось сделать втрое больше и теплее за счет газового отопления.
Раньше они вместе с детьми ютились в помещении площадью 33 квадратных метра. А теперь живут в просторном доме и держат большое хозяйство. Фидан и Лейсан Сулеймановы создали семью более 20 лет назад в Дуванском районе. Исполнить ещё одну мечту удалось недавно, когда они переехали в деревню Куршалино, благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
На новом месте семья стала больше. Почти два года назад у Сулеймановых родилась дочь Алина. Всего детей четверо. Старший сын сейчас в армии, планирует поступать на службу по контракту. Воспитание детей супруги совмещают с работой в одном из крупных сельских хозяйств района и активным участием в общественной жизни сельского поселения.
За последние 10 лет в республике число многодетных семей увеличилось на треть. Сказывается влияние мер поддержки. 2024 год указом президента страны объявлен Годом семьи. Родителям и детям будет уделяться ещё больше внимания. Новые меры поддержки появятся и на республиканском уровне.
Как рассказали в ведомстве, весь 2024 год будет наполнен различными новыми инициативами, конкурсами и фестивалями. Изменения уже есть: в январе вступил в силу указ президента о государственной поддержке многодетных семей, а также появилась единая форма удостоверения статуса многодетной семьи.