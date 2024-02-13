В Башкирии продолжают активно помогать участникам СВО

Ишимбайцы помогают землякам-участникам специальной военной операции. Волонтёрский штаб «Благодарим» существует уже год. Там шьют маскировочные сети, саперные сумки, делают носилки и окопные свечи. Всё – по заказам солдат.

Сейчас в штабе насчитывается около двух десятков волонтёров. Помимо горожан, в числе активистов и жители соседних сёл и деревень. Работают в три смены. Администрация города предоставила для них бесплатное помещение. Также там собирают тёплые вещи, бельё, медикаменты для отправки солдатам. Деньгами помогают волонтёры и благотворители.