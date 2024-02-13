Бобслеистка из Башкирии завоевала бронзовую медаль в монобобе на Спартакиаде сильнейших

Бобслеистка из Башкортостана Любовь Черных стала обладательницей бронзовой медали в монобобе на всероссийской Спартакиаде сильнейших-2024. На первом месте по итогам заезда Надежда Сергеева из Красноярского края, на втором – Анастасия Макарова из Краснодарского края.

Ранее на Спартакиаде «серебро» в эстафете завоевала команда шорт-трекистов из нашего региона. Также две победы одержала сборная Башкортостана по хоккею. Соперницам из Нижегородской области наши хоккеистки забросили 11 безответных шайб, а сборную Москвы победили со счётом 6:2. Сейчас в копилке сборной Башкортостана три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.