Марьяна Лысенко посетила медучреждения Уфы

Главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко приехала в Уфу для обмена опытом. Одним из главных пунктов стало посещение недавно открывшегося Республиканского центра детской онкологии и гематологии.

Там доступна высокотехнологичная медицина, в том числе трансплантация костного мозга. А криохранилище для размещения стволовых клеток – оборудование уникальное даже в ПФО. Материал хранится там неограниченно при температуре ниже 120 градусов. Гостья из Москвы ознакомилась с работой оперблока и дневного стационара.