Марьяна Лысенко посетила медучреждения Уфы

Главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко приехала в Уфу для обмена опытом. Одним из главных пунктов стало посещение недавно открывшегося Республиканского центра детской онкологии и гематологии.
Там доступна высокотехнологичная медицина, в том числе трансплантация костного мозга. А криохранилище для размещения стволовых клеток – оборудование уникальное даже в ПФО. Материал хранится там неограниченно при температуре ниже 120 градусов. Гостья из Москвы ознакомилась с работой оперблока и дневного стационара.
Также Марьяна Лысенко дала высокую оценку уфимской поликлинике № 9. Медучреждение построили благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Продуманная маршрутизация позволяет врачам принимать в смену порядка 900 пациентов. Специалисты рассказали московской коллеге, что благодаря современному оборудованию и технологиям удается проводить более тщательное обследование пациентов. Также обсудили и модернизацию первичного звена, в первую очередь для скрининга заболеваний.