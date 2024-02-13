Башкирия оказалась в центре сильного циклона

В районах и городах сегодня прошёл снег различной интенсивности, днём местами до сильного. В отдельных муниципалитетах были гололёд, метель при сильном ветре, на дорогах снежные заносы.

Уфу сегодня сковали 10-балльные пробки. По заявлению столичных властей, коммунальные службы работали в усиленном режиме. Было задействовано порядка 500 единиц техники и 1500 дорожных рабочих и дворников. В первую очередь, внимание уделяется основным магистралям города, остановкам общественного транспорта и тротуарам, подходам и подъездам к социальным объектам. Затем уже рабочие переключаются на второстепенные улицы.