На Донбасс прибыл очередной гумконвой из Башкирии

Отработали по заявкам бойцов. На Донбасс прибыл очередной гумконвой из Башкортостана. Традиционно жители и предприятия республики собрали для своих земляков в зоне СВО именно то, о чём просили сами военнослужащие.

Своих земляков на Донбассе военнослужащие встречают как родных. В такие моменты забываешь, что находишься в зоне проведения специальной военной операции, хоть ненадолго, но отвлекаешься от боевых будней, говорят бойцы. А посылки и гуманитарная помощь из дома придает сил.

Десятки тонн воды, медикаментов, именных посылок, печки буржуйки, внедорожники, электрогенераторы. Волонтёры собрали для своих земляков всё самое необходимое.

В непростых дорожных условиях довезти гуманитарную помощь из Башкортостана на Донбасс доверяют только опытным водителям. Для дяди Славы, как его тут называют наши бойцы, это уже 64 рейс.

Легковые внедорожники, Нивы, Патриоты и буханки, жизненно необходимы для ребят на передовой. Подвозить снаряды и продукты питания, эвакуировать раненых. Такая поддержка важна, говорят бойцы. Но не менее важна и забота о родственниках военнослужащих. И такая работа проводится дома под личным контролем Главы Башкортостана.