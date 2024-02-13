В Уфе после ремонта открылась Республиканская инфекционная больница

Более 29 млн рублей потратили на капитальный ремонт в Республиканской инфекционной больнице. Клинико-диагностическая лаборатория, которая на время переезжала в Зубово, возобновила свою работу. За несколько месяцев там установили новое оборудование. Например, новый биохимический анализатор позволяет проводить 120 анализов в час.

Улучшили и расположение отделов лаборатории. Так называемая «чистая» зона теперь отмечена зелёными прямоугольниками на стенах и такими же табличками на кабинетах. В рабочей зоне эти символы уже красного цвета. Комфорт сотрудников также повысили при помощи отдельных помещений для персонала. Капитальный ремонт стартовал в июне прошлого года.

Работа происходит и с опасным материалом, так ведь? Это инфекционная больница. Особенно бактериологическая лаборатория, здесь тоже учтены все условия, которые должны быть по безопасности работы с данным материалом. И сейчас наши специалисты, фельдшера, лаборанты, имеют возможность работать очень современно.

Гульнара Зиннурова, первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан
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