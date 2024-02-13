В Уфе после ремонта открылась Республиканская инфекционная больница

Работа происходит и с опасным материалом, так ведь? Это инфекционная больница. Особенно бактериологическая лаборатория, здесь тоже учтены все условия, которые должны быть по безопасности работы с данным материалом. И сейчас наши специалисты, фельдшера, лаборанты, имеют возможность работать очень современно.

Гульнара Зиннурова, первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан