В Уфе после ремонта открылась Республиканская инфекционная больница

Более 29 млн рублей потратили на капитальный ремонт в Республиканской инфекционной больнице. Клинико-диагностическая лаборатория, которая на время переезжала в Зубово, возобновила свою работу. За несколько месяцев там установили новое оборудование. Например, новый биохимический анализатор позволяет проводить 120 анализов в час.
Улучшили и расположение отделов лаборатории. Так называемая «чистая» зона теперь отмечена зелёными прямоугольниками на стенах и такими же табличками на кабинетах. В рабочей зоне эти символы уже красного цвета. Комфорт сотрудников также повысили при помощи отдельных помещений для персонала. Капитальный ремонт стартовал в июне прошлого года.