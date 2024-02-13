В Башкирии охотинспектор показал, как кормят кабанов

С заботой о животных. В одном из районов Башкортостана охотинспектор Минэкологии заснял видео подкормки кабанов. У каждого кабана уже есть кличка. И охотинспектора Евгения Глинкина звери уже не боятся. Зимой диким животным тяжело добывать пропитание.