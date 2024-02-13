Дрессировщица из Башкирии победила на международном конкурсе верховой езды

Покорила сердца английских жокеев. Дрессировщица-самоучка из Ишимбая победила на международном конкурсе верховой езды. Отбор проходил онлайн. Ролики со своими выступлениями присылали со всего мира. Было две категории: новички и передовые. В последней победила жительница Башкортостана, повторив свой триумф 2021 года.

На их тренировке почти никогда не бывает так, чтобы конь не валялся. Этот необычный трюк с объятиями Татьяна придумала сама. Сама же и изучала мастерство дрессировки с нуля – по урокам в интернете.

Обниматься и дружить с лошадьми девушка хотела с детства. Мечту не просто осуществила, а показала её всему миру. Вот уже во второй раз дрессировщица и наездница-самоучка из Ишимбая побеждает на международном соревновании по верховой езде в Великобритании. Видео для участия присылают жители всего земного шара.

Свобода – главное условие их общения. Без кнута, только с пряником. Дрессировкой Татьяна занялась всего 10 лет назад. Ровно столько же первой лошади девушки – белой Звёздочке. Росли вместе: физически и профессионально. Сейчас наездница воспитывает уже третью кобылу. В команде исключительно женский состав.