Дрессировщица из Башкирии победила на международном конкурсе верховой езды

Покорила сердца английских жокеев. Дрессировщица-самоучка из Ишимбая победила на международном конкурсе верховой езды. Отбор проходил онлайн. Ролики со своими выступлениями присылали со всего мира. Было две категории: новички и передовые. В последней победила жительница Башкортостана, повторив свой триумф 2021 года.
На их тренировке почти никогда не бывает так, чтобы конь не валялся. Этот необычный трюк с объятиями Татьяна придумала сама. Сама же и изучала мастерство дрессировки с нуля – по урокам в интернете.
Обниматься и дружить с лошадьми девушка хотела с детства. Мечту не просто осуществила, а показала её всему миру. Вот уже во второй раз дрессировщица и наездница-самоучка из Ишимбая побеждает на международном соревновании по верховой езде в Великобритании. Видео для участия присылают жители всего земного шара.
Свобода – главное условие их общения. Без кнута, только с пряником. Дрессировкой Татьяна занялась всего 10 лет назад. Ровно столько же первой лошади девушки – белой Звёздочке. Росли вместе: физически и профессионально. Сейчас наездница воспитывает уже третью кобылу. В команде исключительно женский состав.
Победы на конкурсах и выступления на крупных мероприятиях позволяют содержать лошадей. Девушка полностью себя посвящает только этому делу. В подопечных у Татьяны ещё и несколько пони и, конечно, собаки, которые тоже участвуют в номерах. Такое четырёхлапое и четырёхкопытное сотрудничество – как раз особенность шоу. Дрессировщица не только ладит сама с животными, но и сдруживает их между собой.