«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне обыграл омский «Авангард»

Гости быстро повели в счёте. Бросок Николая Прохоркина вывел омичей вперед. Через несколько минут счет сравнял Иван Дроздов. Закрепил преимущество уфимской команды Александр Хмелевский. Во втором игровом отрезке команды обменялись голами.

В заключительной двадцатиминутке игроки уфимской команды трижды поразили ворота Ильи Проскурякова, дубль на свой счёт записал капитан Григорий Панин, ещё одну шайбу забросил Ярослав Цулыгин. За секунду до окончания матча отличился Данил Башкиров. Итог встречи 7:2 в пользу Салавата. Следующий матч уфимский коллектив проведет в Санкт-Петербурге 15 февраля.