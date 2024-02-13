К 450-летию Уфы в столичном кафе был представлен фирменный кофе

Его уникальность в том, что он изготовлен из зерён, выращенных в Уфимском лимонарии. Напиток получил название – Уфачино. Создатели надеются, что он станет таким же известным продуктом, как капучино. Кофе в уфимском лимонарии выращивают больше 20 лет, но в основном для декоративных целей. И вот только к юбилею столицы их решили использовать по прямому назначению. Урожай небольшой, каждое зернышко можно сказать – на вес золота. Но теперь попробовать чашечку настоящего уфимского кофе может любой желающий.

Напиток одновременно должен понравиться любителям не только кофе, но и чая. В его составе – сочетание башкирских трав и мёда, с добавлением сублимированной малины и крошками чак-чака. Оригинальный рецепт разработали специально к 450-летию столицы. Отсюда и название – Уфачино. Едва Уфачино появился в меню, как стал самым популярным у посетителей.