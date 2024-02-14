В школе Башкирии на ученицу с потолка обрушилась керамическая плитка

О результатах проверки по факту травмирования пятиклассницы в одной из школ Нефтекамска поручил доложить Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

К нему обратился представитель общественной организации. С его слов, в прошлом году строительная компания проводила ремонт в этой гимназии. Однако работы были выполнены некачественно: в январе текущего года в помещении санузла на девочку обрушилась керамическая плитка. Ребенок получил травмы.