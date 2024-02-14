В Башкирии подросток защитил женщину от нападения уголовников

В минувший понедельник в Туймазах в магазин зашли двое нетрезвых мужчин. Взяли бутылку пива и вышли из торговой точки, не оплатив товар. Продавец догнала их и попросила заплатить. Тогда один из мужчин замахнулся на нее бутылкой. Но от удара женщину спас 14-летний школьник Константин Костромитин, который проходил мимо.

По данным издания «Туймазинский вестник», продавец успела выхватить товар и вернулась в магазин. Пьяные мужчины стали нападать на школьника, пинали его ногами. Во время драки парень выронил мобильный телефон. Обидчики забрали его и скрылись.

Их задержали в тот же день. Оба – ранее судимы. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что подросток, который заступился за женщину, живет в селе Дуслык и учится в 8 классе.