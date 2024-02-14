В Башкирии в медицинском колл-центре роботы спросят СНИЛС

С сегодняшнего дня единая региональная служба — колл-центр по номеру 122-2, с помощью которого осуществляется запись на прием к врачу, будет запрашивать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). По данным пресс-службы минцифры Башкирии, это необходимо для точной голосовой верификации абонента.   

Фото №1 - В Башкирии в медицинском колл-центре роботы спросят СНИЛС

На звонки в колл-центр 122-2 отвечает обученный робот, который используется для первичного сбора информации о проблеме и автоматической передачи данных для записи к медперсоналу. Идентификация по СНИЛС даст возможность избежать ошибок при записи к врачу.

Динар Шарафутдинов, замминистра цифрового развития госуправления РБ

Напомним, роботизированная линия № 2 единого колл-центра позволяет записаться на прием к врачу, вызвать медпомощь на дом, выбрать день для вакцинации. С начала года на линию поступило более 530 тысяч обращений, уточнили в ведомстве.

Фото: минцифры РБ

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии