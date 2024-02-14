Дворник Юра из Уфы раздаст автографы в Москве

Скромный дворник стал настоящей звездой. Он охотно поддержал наше предложение принять участие в мероприятиях. Юрий и сейчас продолжает трудиться дворником, и не понаслышке знает, какой это нелегкий труд. Его судьба — пример тому, как нельзя быть чрезмерно доверчивым. Трудно сказать, как сложилась бы его жизнь, если бы не случайная встреча с уфимкой Ниной Филипповой и ее семьей. Отзывчивость и неравнодушие этих людей позволили ему выйти из трудной жизненной ситуации.

Ирина Голованова, министр ЖКХ РБ