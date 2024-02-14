Дворник Юра из Уфы раздаст автографы в Москве

На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве состоятся Дни благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Об этом рассказали в министерстве ЖКХ.
Специальные мероприятия пройдут на павильоне, посвящённом Башкирии, 22-24 февраля. Гости смогут ознакомиться с новыми парками республики, принять участие в мастер-классах, спроектировать двор и получить дизайнерские подарки.
Как сообщила министр ЖКХ региона Ирина Голованова, звездой выставки станет известный уфимский дворник Юра. Гости смогут пообщаться с живой легендой и получить автограф.