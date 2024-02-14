Дворник Юра из Уфы раздаст автографы в Москве

На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве состоятся Дни благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Об этом рассказали в министерстве ЖКХ.

Фото №1 - Дворник Юра из Уфы раздаст автографы в Москве

Специальные мероприятия пройдут на павильоне, посвящённом Башкирии, 22-24 февраля. Гости смогут ознакомиться с новыми парками республики, принять участие в мастер-классах, спроектировать двор и получить дизайнерские подарки.

Как сообщила министр ЖКХ региона Ирина Голованова, звездой выставки станет известный уфимский дворник Юра. Гости смогут пообщаться с живой легендой и получить автограф.

Скромный дворник стал настоящей звездой. Он охотно поддержал наше предложение принять участие в мероприятиях. Юрий и сейчас продолжает трудиться дворником, и не понаслышке знает, какой это нелегкий труд. Его судьба — пример тому, как нельзя быть чрезмерно доверчивым. Трудно сказать, как сложилась бы его жизнь, если бы не случайная встреча с уфимкой Ниной Филипповой и ее семьей. Отзывчивость и неравнодушие этих людей позволили ему выйти из трудной жизненной ситуации.

Ирина Голованова, министр ЖКХ РБ 
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