Жители Башкирии в День влюбленных смогут полюбоваться Сатурном и Луной

Представители Уфимского планетария рассказали, что сегодня, 14 февраля, жители Башкирии смогут понаблюдать за интересным космическим соседством – Сатурн будет виден рядом с Луной.

Фото №1 - Жители Башкирии в День влюбленных смогут полюбоваться Сатурном и Луной

Молодая Луна, спустя 3,5 дня после новолуния, будет выглядеть тонким серпиком, освещенной стороной повернутым в сторону зашедшего Солнца. А Сатурн, пройдя противостояние с Солнцем 27 августа, стал менее ярким, но он по-прежнему остается самой заметной звездочкой на вечернем небе на юго-западе, светящейся невысоко над горизонтом. Он будет виден чуть выше и правее Луны.

Светила будут видны только вечером и быстро зайдут за горизонт — в 21:08 по местному времени.

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