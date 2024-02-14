Жители Башкирии в День влюбленных смогут полюбоваться Сатурном и Луной

Представители Уфимского планетария рассказали, что сегодня, 14 февраля, жители Башкирии смогут понаблюдать за интересным космическим соседством – Сатурн будет виден рядом с Луной.
Молодая Луна, спустя 3,5 дня после новолуния, будет выглядеть тонким серпиком, освещенной стороной повернутым в сторону зашедшего Солнца. А Сатурн, пройдя противостояние с Солнцем 27 августа, стал менее ярким, но он по-прежнему остается самой заметной звездочкой на вечернем небе на юго-западе, светящейся невысоко над горизонтом. Он будет виден чуть выше и правее Луны.
Светила будут видны только вечером и быстро зайдут за горизонт — в 21:08 по местному времени.