В Уфе общественники обсудили план мероприятий по укреплению духовно-нравственных ценностей

В Башкортостане будут укреплять духовно-нравственные ценности. В Уфе состоялось первое заседание временной рабочей группы Общественной палаты республики. В центре ее внимания – реализация государственной политики в сфере сохранения и укрепления моральных основ.

В обсуждении принимали участие представители различных конфессий, национальных организаций, депутаты и не только. Они определили план мероприятий на 2024 год. Приоритетными направлениями в работе комиссии названы сохранение народного единства, пропаганда семейных ценностей, патриотическое воспитание. Эта работа ведется в связи с поручением президента страны.