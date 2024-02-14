В Москве прошла встреча Главы Башкирии и министра экономразвития России

Расширение особой экономической зоны «Алга», строительство железной дороги и подготовку к международному форуму «Россия – Казахстан» обсудили в Москве на рабочей встрече министра экономического развития России Максима Решетникова и Главы Башкортостана Радия Хабирова. По итогам поездки делегации республики в Минск достигнуты договоренности о реализации проектов на территории региона.

Принято решение о создании башкирско-белорусского индустриального парка. Один из первых резидентов – завод по изготовлению электротранспорта. Это совместное производство ОАО «МАЗ» и «Уфимского трамвайно-троллейбусного завода». В Салавате планируют запустить производство литиевых аккумуляторов совместно с белорусским холдингом. Компания «Химинвест» намерена изготавливать  искусственные полимеры.

Очень важно было сдвинуть историю – и команда министерства нам здесь помогает – по расширению территории особой экономической зоны «Алга». Это в определённом смысле бюрократия, но объём заявок от потенциальных резидентов уже превышал действующие площади. Чтобы не останавливать инвестиционную активность, необходимо было решить вопрос развития ОЭЗ «Алга».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кроме того, Максим Решетников и Радий Хабиров обсудили проект строительства железнодорожной ветки Сибай – Подольск – Новорудная, а также подготовку к XX Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт в Уфе осенью 2024 года.

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