В Москве прошла встреча Главы Башкирии и министра экономразвития России

Расширение особой экономической зоны «Алга», строительство железной дороги и подготовку к международному форуму «Россия – Казахстан» обсудили в Москве на рабочей встрече министра экономического развития России Максима Решетникова и Главы Башкортостана Радия Хабирова. По итогам поездки делегации республики в Минск достигнуты договоренности о реализации проектов на территории региона.
Принято решение о создании башкирско-белорусского индустриального парка. Один из первых резидентов – завод по изготовлению электротранспорта. Это совместное производство ОАО «МАЗ» и «Уфимского трамвайно-троллейбусного завода». В Салавате планируют запустить производство литиевых аккумуляторов совместно с белорусским холдингом. Компания «Химинвест» намерена изготавливать искусственные полимеры.
Кроме того, Максим Решетников и Радий Хабиров обсудили проект строительства железнодорожной ветки Сибай – Подольск – Новорудная, а также подготовку к XX Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт в Уфе осенью 2024 года.