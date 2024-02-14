В Москве прошла встреча Главы Башкирии и министра экономразвития России

Очень важно было сдвинуть историю – и команда министерства нам здесь помогает – по расширению территории особой экономической зоны «Алга». Это в определённом смысле бюрократия, но объём заявок от потенциальных резидентов уже превышал действующие площади. Чтобы не останавливать инвестиционную активность, необходимо было решить вопрос развития ОЭЗ «Алга».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан