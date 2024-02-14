В Башкирии после капремонта заработала клинико-диагностическая лаборатория инфекционки

Более 29 миллионов рублей потратили на капитальный ремонт в Республиканской инфекционной больнице. Клинико-диагностическая лаборатория, которая на время переезжала в Зубово, возобновила свою работу. За несколько месяцев там установили новое оборудование и значительно улучшили условия труда.
Каждый этап работы четко расписан. На этом месте Екатерина, лабораторный техник, не трудилась уже более полугода. Все дело в капитальном ремонте, который завершился в Республиканской инфекционной больнице. Обновили клинико-диагностическую лабораторию. Теперь здесь самое современное оборудование. Например, биохимический анализатор, который позволяет проводить 120 анализов в час.
Улучшили не только техническую базу, но и расположение отделов лаборатории. Так называемая «чистая» зона теперь отмечена зелёными прямоугольниками на стенах и такими же табличками на кабинетах. В рабочей зоне эти символы уже красного цвета. Комфорт сотрудников также повысили при помощи отдельных помещений для персонала. Для местных техников и лаборантов изменения налицо.
Капитальный ремонт стартовал в июне прошлого года. На это время лаборатория временно переехала в инфекционный центр в Зубово. На преображение отделения потратили более 29 миллионов рублей, и теперь оно полностью соответствует всем новейшим требованиям.
И это главный залог успешной работы. Уже сейчас лаборатория выполняет порядка 900 тысяч анализов в год. А после завершенного ремонта это количество увеличится.