Жители Татышлинского района хотят установить детскую площадку в рамках ППМИ

Жители деревни Маматаево Татышлинского района решили установить в центре населенного пункта детскую площадку. Место выбрали неслучайно. Здесь расположены главные достопримечательности – родник «Олы шишмэ», мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны и мечеть.

А в Зиримзибаше сельчане хотят собрать средства для ремонта двух основных улиц. В непогоду они превращаются в полосу препятствий. В обоих случаях надежды возлагают на программу поддержки местных инициатив.