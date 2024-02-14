В Сибае открылась выставка, посвященная 225-летию со дня рождения Пушкина

На выставке – более 80 книг с произведениями Пушкина. Пять из них предоставила Республиканская библиотека слепых, в которых текст написан шрифтом Брайля. Кроме того, на стенде 12 изданий произведений поэта на иностранных языках, а также в переводе башкирский. Главным образом это повесть «Капитанская дочка». Выставка продлится до 29 февраля.