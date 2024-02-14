В Уфе на аэрологической станции пес работает метеорологом

На аэрологической станции Уфа-Дема живет пес по кличке Барбос. Он не только охраняет сотрудников станции, но и защищает оборудование от грызунов. Об этом в своих социальных сетях рассказал и.о. председателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

По словам и.о. руководителя ведомства, раньше этот пес жил на стройке, его подкармливали строители. А когда они уехали, он сам пришел на станцию и вот уже год живет здесь.

За это время он стал настоящим другом метеорологов.

Барбос обожает желейный корм и мясо. Но не отказался и от печенья, которым его угостил Кирилл Перовов.