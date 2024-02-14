В Башкирии задержали 17-летнего нетрезвого водителя

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме парня. Сотрудники полиции по факту нарушения ПДД собрали материал, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения, а также в отделение ПДН для проведения профилактической работы.