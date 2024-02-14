В Башкирии задержали 17-летнего нетрезвого водителя

Инспекторы дорожно-патрульной службы в городе Октябрьский задержали 17-летнего нарушителя правил дорожного движения.
На улице Кувыкина сотрудники остановили ВАЗ-2114 для проверки документов водителя. У машины были затонированы стёкла, а государственные регистрационные знаки отсутствовали. За рулём находился 17-летний подросток. При общении с юным водителем инспекторы выявили признаки алкогольного опьянения. На место происшествия пригласили отца подростка.
Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме парня. Сотрудники полиции по факту нарушения ПДД собрали материал, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения, а также в отделение ПДН для проведения профилактической работы.