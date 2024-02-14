В Башкирии заменят более 7300 дорожных знаков

Стали известны планы на 2024 год по усилению безопасности на дорогах Башкирии. Об этом рассказал руководитель Управления дорожного хозяйства Артём Шамхалов.

Так, в регионе продолжится устройство технических средств – опор, электроосвещения и светофорных объектов. Также планируется демонтаж и замена более 7300 дорожных знаков и нового барьерного ограждения. Его общая протяженности достигнет 20 км. Ограждение поставят на таких дорогах, как Старосубхангулово-Мраково, Дюртюли-Нефтекамск, Бирск-Тастуба-Сатка, Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.