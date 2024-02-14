В Башкирии задержали парня за мошенничество с автозапчастями

Оперативники УГРО МВД по Башкирии задержали 24-летнего жителя Уфы, который подозревается в хищении средств под предлогом продажи автозапчастей на одном из сайтов купли-продажи.

По данным пресс-службы ведомства, уфимец был официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и разместил на сайте порядка 500 объявлений о продаже запчастей для автомобилей.

Он рассказал, что среди его объявлений были и реальные. Однако большая их часть – ложные предложения: запчастей у молодого человека не было. Он заключал со своими потенциальными покупателями договоры купли-продажи и брал предоплату за несуществующий товар. Иногда клиенты переводили полную стоимость.

Как только деньги попадали на карту, продавец начинал рассказывать небылицы о товаре, который он якобы уже отправил, но его задерживает транспортная компания и прочее.

При этом уфимец продолжал поддерживать связь с обманутыми покупателями, чтобы те не заявили в полицию. Некоторых своих жертв он отправлял в «черный список».