В Башкирии может появиться межгосударственный промышленный кластер

В Башкортостане может появиться межгосударственный промышленный кластер. Об этом глава республики заявил на итоговой коллегии Минпромторга России, которая сегодня прошла на площадке форума «Россия» в московском ВДНХ.
По словам Радия Хабирова, в регионе, который и без того является лидером по числу кластеров, укрепляют кооперацию с зарубежными предприятиями. Тут он привел в пример Беларусь, где на днях побывала бизнес-делегация. Глава республики также рассказал об успешной совместной работе органов власти и руководства предприятий, что во многом позволило проходить текущий непростой период в экономике.
О переориентации на внешние рынки и поиске новых иностранных партнеров говорил и глава Минпрома России Денис Мантуров, по словам которого, в ближайшие годы необходимо создать за рубежом промышленные парки и индустриальные зоны. Отвечая на вопрос модератора площадки Владимира Соловьева о том, как регионам удается конкурировать между собой в плане привлечения и сохранения рабочих кадров, Радий Хабиров рассказал о модернизации системы среднего профессионального образования. Создание комфортных условий для учебы и проживания будущих специалистов среднего звена позволяет в первую очередь повышать престиж рабочих профессий.