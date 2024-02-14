В Башкирии может появиться межгосударственный промышленный кластер

В Башкортостане может появиться межгосударственный промышленный кластер. Об этом глава республики заявил на итоговой коллегии Минпромторга России, которая сегодня прошла на площадке форума «Россия» в московском ВДНХ.

По словам Радия Хабирова, в регионе, который и без того является лидером по числу кластеров, укрепляют кооперацию с зарубежными предприятиями. Тут он привел в пример Беларусь, где на днях побывала бизнес-делегация. Глава республики также рассказал об успешной совместной работе органов власти и руководства предприятий, что во многом позволило проходить текущий непростой период в экономике.

Мы хорошо знаем, чем сегодня живёт практически каждое предприятие и применяем целую палитру мер поддержки бизнеса. Благодарю руководителей промпредприятий. Эти люди своим напором, своей дерзостью и стойкостью позволили нам сохранить и удержать на плаву очень тяжёлый процесс развития промышленности. Этот период мы называем «ренессансом промышленности». Для того чтобы противостоять современным вызовам, важно давать быстрые, разумные и адекватные ответы на них. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан