В Уфе прошел круглый стол в память о государственном деятеле Ильдаре Гимаеве

Рано ушёл из жизни, но успел оставить яркий след в истории современного Башкортостана. Сегодня в Башкирской академии государственной службы и управления при главе республики вспомнили бывшего ректора, которому исполнилось бы 62 года.

Круглый стол на тему «Гимаев – как личность, руководитель и государственный деятель» собрал бывших коллег и близких учёного и педагога. Выходец из Бижбулякского района, Ильдар Гимаев окончил Башкирский сельскохозяйственный институт, работал в администрации Бижбулякского района, руководил администрацией Президента Башкортостана, был ректором БАГСУ и Аграрного университета. В 2008 году в возрасте 46 лет Ильдар Раисович ушёл из жизни.

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