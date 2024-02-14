Известно, когда в Уфе сдадут новый корпус Республиканского геронтологического центра

Новый корпус Республиканского геронтологического центра «Именлек» планируют сдать осенью. На объект строители вышли год назад. Работы идут по плану. Здание возводят в рамках нацпроекта «Демография». На сегодня в учреждении уже работают два корпуса, которые фактически выполняют функцию дома престарелых. Подопечные центра – люди пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в постоянном уходе и наблюдении.

Пока здесь только бетонная чаша и пустое строящееся помещение. Но скоро все преобразится. Наслаждаться пейзажем подопечные геронтологического центра смогут прямо в процессе акватерапии. Панорамные окна начнут остеклять уже в ближайшую неделю. Поставят и подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом пятиэтажном корпусе будет медицинский блок, гимнастический зал, физиотерапевтический, процедурный и реабилитационный кабинеты, а также жилые комнаты на 50 человек и административный сектор.

Во время кладки стен возникали сложности. Все из-за цилиндрической формы здания. Были и другие проблемы. Но строители справились с этим.

Геронтологический центр открыли в 2019 году. Сейчас комплекс состоит из двух зданий. Новый корпус начнет работать уже осенью. И очередь на заселение значительно сократится. Кроме этого, в республике запустят целый ряд других социальных объектов.