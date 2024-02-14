Жители районов Башкирии смогли проконсультироваться с известными врачами

Башкирский государственный медицинский университет организовал несколько выездных бригад, которые смогли проконсультировать жителей районов республики.
В мобильные команды вошли врачи университета, клиники БГМУ и Всероссийского центра глазной и пластической хирургии. Медики посетили районные больницы Зилаира, Учалов, Баймака, Сибая, Кумертау и Мелеуза.
15 февраля бригада медицинского университета проведет прием жителей Абзелиловского района в Аскаровской ЦРБ. В составе медицинской бригады будут работать уролог, колопроктолог, невролог, маммолог, офтальмолог и хирург.
Приемы жителей узкими специалистами необходимы для повышения доступности медицинской помощи и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и их факторов риска.