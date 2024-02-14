Жители районов Башкирии смогли проконсультироваться с известными врачами

Башкирский государственный медицинский университет организовал несколько выездных бригад, которые смогли проконсультировать жителей районов республики.

В мобильные команды вошли врачи университета, клиники БГМУ и Всероссийского центра глазной и пластической хирургии. Медики посетили районные больницы Зилаира, Учалов, Баймака, Сибая, Кумертау и Мелеуза.