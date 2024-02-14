У стенда Башкирии на выставке «Россия» проходит неделя здоровья

На выставке «Россия» в Москве на башкирском стенде можно пройти космический чек-ап. Эта неделя на площадке посвящена теме здоровья. Представители медучреждений проводят различные мастер-классы и обследования.
Кроме того, мероприятия организуют санатории республики. В эти дни можно поучаствовать в различных розыгрышах, в том числе выиграть путёвку на санаторно-курортное лечение в Башкортостан.
На открытии недели здоровья триатлонист Тимир Садыков провел для посетителей зарядку. По словам организаторов, спорт – неотъемлемая часть здорового образа жизни. Много событий ожидается в финальный день, в воскресенье.